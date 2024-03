Brasile-Colombia: vertice Celac, Lula e Petro a colloquio su crisi in Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Brasile e Colombia, Luiz Inacio Lula da Silva e Gustavo Petro, si incontrano oggi a Kingstown, capitale di San Vincenzo e Grenadine, per esaminare le rispettive posizioni sulla crisi in atto in Medio Oriente. All'incontro, confermato dalla presidenza del Brasile, partecipano anche i ministri degli Esteri di Messico e Cile, Alicia Barcena e Alberto Van Klaveren. L'incontro, a margine del VIII vertice della Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac), si celebra all'indomani della morte di un centinaio di palestinesi nella Striscia di Gaza, durante la consegna di aiuti umanitari. Quelli di Brasile e Colombia sono i governi che più di ogni altro, in America latina, hanno criticato la risposta armata di Israele all'attacco terroristico sferrato da Hamas il 7 ottobre. A questi va aggiunto anche il governo della Bolivia - il cui presidente, Luis Arce, pur presente al vertice Celac non compare tra gli invitati all'incontro -, che ha rotto le relazioni diplomatiche con Tel Aviv. Molto critico anche il Cile, Paese che ospita la maggior comunità palestinese fuori dai Paesi arabi. (Brs)