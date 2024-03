Frecce tricolori: Bicchielli (Nm), auguri e grazie a piloti che ci rendono orgogliosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Portare il tricolore nei cieli di tutto il mondo equivale a far arrivare l'Italia ovunque, donando gioia e sorpresa a grandi e piccoli. Auguri a tutte e tutti i piloti, dopo 63 anni l'orgoglio che tutti proviamo per loro aumenta". Lo dice, in merito alle Frecce tricolori che compiono oggi 63 anni, il vicepresidente del gruppo Noi moderati a Montecitorio e capogruppo in commissione Difesa alla Camera dei deputati, Pino Bicchielli. (Rin)