Azerbaigian: Stango su fatti Khojali, ancora progressi da compiere nel diritto internazionale

- Ci sono ancora molti “progressi da compiere” da parte del diritto internazionale. Lo ha detto il presidente della Federazione italiana per i diritti umani, Antonio Stango, al convegno “Giustizia per Khojali: la via per la pace”, presso la sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro a Roma. “Ci sono molti progressi ancora da compiere nel diritto internazionale. Esistono anche forme ‘ibride’ di diritto internazionale e nazionale. Ad esempio le Camere penali del Kosovo sono una forma ibrida di giustizia nazionale e internazionale, ma tutto dipende dalla volontà di uno Stato. Non so se l’Armenia vorrà attuare una forma di giustizia per arrivare alla verità e giungere all’individuazione delle responsabilità come base per la riconciliazione”, ha detto Stango. Tra il 25 e il 26 febbraio del 1992, circa 2.500 civili azerbaigiani hanno abbandonato la città di Khojali sotto assedio. Le forze armene, supportate da un reggimento sovietico, sono entrate in città uccidendo 613 persone di cui 63 bambini. (Res)