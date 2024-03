Lavoro: Uilca su Banco Bpm, riconosciuti impegno e produttività dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto: un riconoscimento all’impegno e alla produttività dei lavoratori del Gruppo. Con questi accordi cominciamo anche a porre le basi per costruire, per la prima volta dopo tanti anni, un vero percorso di armonizzazione della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria del Gruppo”; lo afferma Paola Minzon, segretaria responsabile Uilca del Gruppo Banco Bpm, commenta la firma degli accordi siglati nella serata di ieri, dopo una lunga e faticosa trattativa che vedeva le Organizzazioni Sindacali da mesi impegnate in un confronto con l’Azienda. “Auspichiamo che il sistema di buone relazioni industriali torni a essere il valore fondante della nostra Azienda”. (segue) (Rin)