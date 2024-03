Serbia: rinviata di nuovo al 3 marzo seduta costitutiva dell'Assemblea di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata rinviata di nuovo al 3 marzo, dopo il rinvio del 19 febbraio, la seduta costitutiva dell'Assemblea cittadina della capitale serba Belgrado. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts", secondo cui all'ordine del giorno era prevista la conferma del mandato dei consiglieri dell'Assemblea comunale, l'elezione del presidente e la nomina del segretario. Il sindaco uscente della capitale Aleksandar Sapic ha affermato che è stato fissato un altro incontro per il 3 marzo in cui sarà presa "una decisione definitiva di cui sarà informata l'opinione pubblica". Il 3 marzo scade il termine legale per la formazione dell'organismo, in caso contrario saranno necessarie nuove elezioni. I consiglieri dei partiti d'opposizione si erano presentati in Assemblea con alcuni striscioni recanti le scritte "Avete rubato le elezioni", "Belgrado non vi vuole". (segue) (Seb)