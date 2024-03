Serbia: rinviata di nuovo al 3 marzo seduta costitutiva dell'Assemblea di Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato da Tirana che oggi pomeriggio discuterà delle elezioni a Belgrado con i colleghi del Partito progressista serbo (Sns), esprimendo l'opinione che secondo lui "si dovrebbe tornare al voto". A causa dell'assenza dei consiglieri della lista elettorale "Aleksandar Vucic-Belgrado non deve fermarsi", del Partito socialista serbo e della lista "Noi-La voce del popolo", nella precedente sessione del 19 febbraio non era stato raggiunto il numero legale per la costituzione dell'Assemblea cittadina. Il 3 gennaio la Commissione elettorale della capitale (Gik) ha adottato il rapporto generale sui risultati delle elezioni del 17 dicembre scorso a riguardo dei mandati dei consiglieri dell'Assemblea comunale della città. (segue) (Seb)