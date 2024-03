Serbia: rinviata di nuovo al 3 marzo seduta costitutiva dell'Assemblea di Belgrado (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il comunicato diffuso, la lista elettorale "Aleksandar Vucic-Belgrado non deve fermarsi", guidata dal Partito progressista serbo (Sns), ha ottenuto 49 mandati, la lista elettorale "La Serbia contro la violenza" 43 seggi, la lista elettorale "Milos Jovanovic-Nada per Belgrado" 7 mandati, la lista "Noi-La voce del popolo" 6 mandati e infine la lista elettorale del partito Socialista 5 mandati. Al Partito progressista serbo e al Partito socialista, in coalizione, mancano due seggi per ottenere la maggioranza assoluta, considerando che l'Assemblea comunale di Belgrado è composta da 110 consiglieri. (Seb)