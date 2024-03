Governo: Barzotti (M5s), fa cassa sui poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco l'ennesimo danno causato della furia ideologica con cui il governo Meloni ha cancellato il reddito di cittadinanza. In pratica, anche se 'occupabili', gli ex percettori di reddito non possono accedere al Supporto formazione lavoro se il loro Isee è sotto i 2.800 euro. Avendo eliminato per intero la legge con cui fu introdotto il reddito di cittadinanza, infatti, il decreto che ha istituto Assegno di inclusione e Sfl ha 'resuscitato' una vecchia norma del 2013 che in questi casi stabilisce che un indigente fa parte del nucleo familiare dei genitori se non è coniugato e non ha figli, a prescindere dall'età anagrafica. Proprio così! Tale scelta fa parte di una precisa strategia portata avanti da Meloni & Co. fin dal principio: fare cassa sui poveri". Lo scrive su Facebook la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti. (segue) (Rin)