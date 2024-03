© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parlamentare prosegue: "Bankitalia ha stimato tagli per 1,7 miliardi di euro l'anno. Presenteremo un emendamento al disegno di legge Lavoro, in discussione alla Camera, per sanare questa folle situazione creata da un governo che considera la povertà una colpa". (Rin)