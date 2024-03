Germania: militare sospettato di aver ucciso quattro persone, i dettagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emergono i primi dettagli sulle sparatorie avvenute nella notte a Scheessel e Bothel, di cui è sospettato un militare in servizio nell'esercito tedesco. Secondo il quotidiano “Bild”, le vittime sono l'ex compagna del presunto omicida, un bambino, il partner della donna e sua madre. Il movente rimane da chiarire, ma per la polizia non si può escludere che rimonti al “contesto familiare”. A seguito degli omicidi, il militare si è consegnato alle forze dell'ordine ed è stato arrestato. Il presunto autore delle uccisioni è in forza al 91mo battaglione cacciatori che, inquadrato nella 21ma divisione corazzata, ha sede a Rotenburg an der Wuemme. La polizia sta effettuando perquisizioni all'interno della caserma del reparto, poiché nell'auto del militare sono stati trovati esplosivi e munizioni. (Geb)