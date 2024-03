Imprese: semiconduttori, taiwanese Psmc costruirà fabbrica in India (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda unità, con sede a Morigaon, nell'Assam, sarà un impianto di assemblaggio, collaudo, marcatura e imballaggio (Atmp) di semiconduttori per varie applicazioni con una capacità di 48 milioni di pezzi al giorno. Sarà realizzata da Tata Semiconductor Assembly and Test Pvt Ltd (Tsat) con un investimento di 270 miliardi di rupie. La terza, un'altra unità Atmp per chip specializzati destinati a vari impieghi, nascerà a Sanand, nel Gujarat, per iniziativa di Cg Power, in partnership con la giapponese Renesas Electronics Corporation e la thailandese Stars Microelectronics. L'investimento è di 76 miliardi di rupie, la capacità prevista di 15 milioni di pezzi al giorno. (segue) (Res)