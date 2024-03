Imprese: semiconduttori, taiwanese Psmc costruirà fabbrica in India (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la progettazione dei semiconduttori sono previsti incentivi fino al 50 per cento della spesa ammissibile in base ai requisiti e per la distribuzione del quattro-sei per cento delle vendite nette per cinque anni. Cento aziende nazionali saranno sostenute per progettare circuiti integrati, con l'obiettivo di farne crescere almeno 20 che in cinque anni possano raggiungere un fatturato di 15 miliardi di rupie. Il ministero dell'Elettronica e della tecnologia dell'informazione esplorerà la possibilità di formare joint venture con partner commerciali per attivare laboratori di semiconduttori. Infine, il piano contempla incentivi alla produzione di settori alleati quali batterie e componenti per auto, prodotti di telecomunicazioni e di rete, moduli solari fotovoltaici ed elettrodomestici per 980 miliardi di rupie e per l'elettronica su larga scala per 553,92 miliardi di rupie. In totale, il governo intende impegnare circa 2.300 miliardi di rupie per fare dell'India un hub globale per la produzione di elettronica con i semiconduttori come elemento centrale. (segue) (Res)