Imprese: semiconduttori, taiwanese Psmc costruirà fabbrica in India (6)

- Nell'ambito della Missione semiconduttori è stata approvata anche, lo scorso giugno, una proposta della compagnia statunitense Micron Technology per l'apertura di un impianto a Sanand, nel Gujarat. Per illustrare la sua visione e attrarre investimenti, il governo indiano in collaborazione con l'industria e le associazioni di settore ha organizzato la conferenza Semicon India, chiamando a raccolta le imprese, il mondo accademico e gli istituti di ricerca. L'edizione inaugurale, nell'aprile del 2022, si è svolta a Bangalore, nel Karnataka, sul tema "Progettare e produrre in India, per il mondo: rendere l'India una 'Nazione dei semiconduttori'". La seconda edizione, nel luglio del 2023 è stata ospitata a Gandhinagar, nel Gujarat, col titolo "Catalizzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'India". (Res)