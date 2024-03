Sanità: Locatelli su fibromialgia, sì Camera a mozione primo passo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la Camera dei deputati "ha approvato la mozione per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante. Si tratta di un primo passo importante che sottolinea la necessità di maggior comprensione della patologia e la garanzia di adeguati sostegni per le persone che ne soffrono. Un impegno che in particolare il ministero della Salute si assume per garantire nuove risposte alle persone che, oltre al dolore fisico, vivono in una condizione troppo spesso poco compresa e debilitante anche dal punto di vista psicologico. Il percorso è avviato e mi auguro che si proceda sempre più convinti lungo questa strada". Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. (Rin)