Grecia: al via oggi sconti su oltre 3 mila prodotti per far fronte al caro prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prezzi al ribasso fino al 18,1 per cento su oltre 3 mila prodotti che si trovano nei supermercati greci. Entra oggi in vigore, infatti, la misura governativa attuata per far fronte al caro prezzi e per stimolare la concorrenza nella catena di approvvigionamento, e che prevede sconti dai fornitori dei supermercati del Paese, ai consumatori. Le riduzioni dei prezzi fanno parte di un pacchetto di misure adottate dal governo greco per far fronte all’inflazione. Secondo quanto riferiscono i media greci saranno colpiti dalla misura i prodotti la pulizia – detersivi e detergenti - e i prodotti per l'igiene personale, oltre ai prodotti per bambini. Su questi ultimi infatti, le riduzioni arriveranno fino al 15 per cento e si vedranno direttamente sul prezzo nello scaffale. Per gli altri, invece, la riduzione sarà graduale. "La Grecia sta prendendo misure mirate che vengono attuate per la prima volta anche a livello Ue”, ha detto il ministro dello Sviluppo, Konstantinos Skrekas. “Gli interventi strutturali dimostrano la determinazione del governo ad attuare misure pratiche che riformino la struttura del mercato al dettaglio e correggano le pratiche commerciali distorte", ha aggiunto. (Gra)