Gaza: “Al Arabiya”, Hamas minaccia di sospendere i negoziati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una conferenza stampa, il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, ha dichiarato che i militari "non hanno sparato" contro le persone che cercavano di ricevere gli aiuti "né dall'alto né da terra". L'ufficiale ha spiegato che ieri mattina erano entrati 38 camion carichi di aiuti nell'enclave, dove “hanno incontrato una folla palestinese che ha cercato di saccheggiare i rifornimenti”. Secondo Hagari, decine di residenti sono state uccise nella calca e dallo speronamento involontario dei camion che cercavano di fuggire. “Mentre queste forniture umanitarie vitali si facevano strada verso gli abitanti di Gaza, migliaia di persone si sono precipitate sui camion, alcuni hanno iniziato a spingere e calpestare violentemente altri fino alla morte, saccheggiando le forniture umanitarie”, ha affermato il portavoce. Hagari ha spiegato che “i carri armati erano lì per proteggere il corridoio umanitario per il convoglio di aiuti. I nostri droni erano presenti per fornire alle nostre forze un’immagine chiara dall'alto. Alle 04:45 del mattino, una folla ha teso un’imboscata ai camion degli aiuti, fermando il convoglio”. Infine, il portavoce ha mostrato un video con le immagini dei carri armati dai quali i soldati hanno cercato di disperdere la folla con colpi di avvertimento. (Res)