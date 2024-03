Sanità: Rosato (Azione), impegno per lavorare a Piano azione Ue per malattie rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Costantemente in Parlamento lavoriamo per il riconoscimento delle malattie rare e per tutelare le esigenze degli oltre due milioni di italiani che ne soffrono. Un impegno che intendiamo rinnovare anche in occasione delle prossime elezioni Europee". Lo afferma Ettore Rosato, vicesegretario di Azione. "Per questo - continua il parlamentare - accogliamo l'appello promosso da Uniamo Federazione italiana malattie rare - Rare disease Italy, di concerto con Eurordis e Rare disease Europe ad inserire nel nostro programma per il Parlamento europeo le loro istanze e a lavorare per la creazione di un Piano d'azione europeo per le malattie rare che risponda ai bisogni rimasti ad oggi ancora insoddisfatti e che migliori le condizioni di vita di questi milioni di cittadini". (Rin)