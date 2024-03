Sardegna: Ogliastra protagonista al Business Tourism Management di Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valorizzazione della destinazione, delle attrazioni turistiche e dei prodotti dell’Ogliastra sono stati i temi testimoniati dal GAL Ogliastra quest’anno presente alla BTM di Bari nel corso dello spazio dedicato a “Le Destinazioni che cambiano”. A relazionare sul tema del progetto della Destinazione Ogliastra DMO il tecnico GAL Ogliastra Annalisa Tosciri che con approccio strategico ha presentato le attività e i metodi adottati per migliorare la qualità e la competitività dell’offerta turistica locale, con particolare attenzione allo sviluppo del turismo che in Ogliastra include mare e montagna. “Il turismo è un tema privilegiato nella nostra strategia di valorizzazione territoriale – ha dichiarato nel suo intervento Annalisa Tosciri - La cooperazione tra istituzioni pubbliche e imprese private è l’elemento caratterizzante del modello che abbiamo portato all’attenzione della BTM di Bari”. Attività concrete che delineano modelli virtuosi di sviluppo turistico che in Ogliastra fa rima anche con sostenibilità. “Il GAL Ogliastra è impegnato anche in questa direzione, la nascita di un progetto che guardi alla salute dell’ambiente che ci ospita - aggiunge il presidente del GAL Vitale Pili - La presenza alla BTM è nella condivisione di obiettivi comuni con gli operatori e gli enti pubblici che si sta rivelando la buona pratica che a breve verrà consolidata con la nascita della Fondazione la cui data di convocazione per la firma dello statuto sarà comunicata in tempi stretti ai soci promotori. Un ringraziamento alle imprese e ai comuni del territorio che lavorano insieme a progettualità di sistema”. (segue) (Rsc)