Germania: Scholz, no ai missili Taurus all'Ucraina, potrebbero colpire Mosca

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha ribadito il proprio rifiuto alla fornitura di missili da crociera Taurus all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, avvertendo che potrebbero colpire Mosca. Durante un incontro con la cittadinanza di Dresda, il capo del governo federale ha affermato ieri che con una gittata di 500 chilometri il Taurus, “se usato in modo errato, può raggiungere un obiettivo specifico da qualche parte a Mosca”. Inoltre, personale militare tedesco dovrebbe essere inviato in Ucraina per manovrare questi missili. “Penso che sia impossibile”, ha sottolineato Scholz. Il cancelliere si è quindi detto “irritato” dalle critiche che riceve per la sua contrarietà a consegnare i Taurus al Paese aggredito dalla Russia, ricordando che la Germania consegna alle Forze armate ucraine molte più armi di quasi tutti gli altri Stati. Inoltre, per il 2024, il governo tedesco ha stanziato sette miliardi di euro in forniture militari all'Ucraina. Con un'allusione alla Francia, Scholz ha poi osservato che il secondo Stato membro dell'Ue per supporto militare all'ex repubblica sovietica è fermo all'annuncio di tre miliardi di euro, “ancora da depositare”. Il cancelliere ha infine evidenziato che la Germania, sebbene sia una “media potenza”, diventerà il principale fornitore di armi all'Ucraina se il Congresso degli Stati Uniti non stanzierà altri fondi per l'assistenza militare all'ex repubblica sovietica. (Geb)