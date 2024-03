Agricoltura: Lollobrigida, energia girabile a terzi e più sovvenzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori che produrranno energia solare sui tetti delle loro aziende con fondi Pnrr potranno cedere a terzi l'energia prodotta e non consumata in loco. Attraverso comunità energetiche. E' caduto il vincolo dell'autoconsumo sul bando agrisolare che, ad oggi, ha dato risposte a circa diecimila richieste su un totale di 18 mila richiedenti. Ne parla a "Italia Oggi" il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che annuncia l'invio di una lettera alla commissione Ue, firmata dai governi di Francia, Italia e Spagna, oltre che da altri Paesi Ue, in cui vengono promossi i punti proposti dall'Italia in seno al Consiglio dei ministri Ue dell'agricoltura (Agrifish) del 26 febbraio scorso, in merito alle deroghe e alle riforme sulla Pac. E, per l'esecutivo europeo che verrà, se proprio non sarà 'agricolo', Lollobrigida ipotizza per l'Italia un commissario alla concorrenza. O, in alternativa, con poteri sulla logistica. Il ministro osserva che "in seguito alla pandemia e alla guerra russa all'Ucraina, le maglie dell'Ue (sugli aiuti di stato) si sono più volte aperte per alcune criticità, dando spazio a deroghe condivise. La crisi che oggi riguarda gli agricoltori non è meno impattante di quelle vissute in passato. Anzi, alcuni dati sono peggiorati, anche in relazione al quadro geopolitico deteriorato e al suo impatto sui mercati. Il che, ci pone problemi nuovi". "Fino a 15 anni fa - continua - si sperava che le regole del Wto permettessero di avere una conduzione regolata dei mercati. Oggi, molti stati, o aggregazioni di stati, competono a livello internazionale sulle produzioni e sull'export, avendo regole totalmente differenti. Ovviamente l'Ue ha difficoltà a competere con chi ha costi del lavoro più bassi, perché non rispetta i diritti dei lavoratori; costi ambientali, di produzione e di igiene inferiori. Oggi ci troviamo a competere con nazioni che nella produzione non rispettano neppure i diritti umani". (segue) (Rin)