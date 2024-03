Agricoltura: Lollobrigida, energia girabile a terzi e più sovvenzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al bando agrisolare, che un po' zoppicava: "Abbiamo totalmente cambiato la sua impostazione, cancellando il vincolo dell'autoconsumo che imponeva alle aziende di produrre energia per il solo uso che ne facevano. Questo limite era una criticità per un doppio motivo. Intanto, non aveva senso limitare la quantità di energia pulita ricavabile; in secondo luogo, le differenti condizioni di produzione di energia solare, rispetto all'utilizzo della singola azienda, possono variare nell'arco dell'anno e in maniera asimmetrica". Ora viene consentito alle imprese agricole di "produrre energia per soddisfare i consumi anche di altre aziende che non hanno disponibilità sufficiente di tetti in cui installare gli impianti. In pratica - conclude Lollobrigida - il bando agrisolare permette, attraverso una serie di regole, di usare l'energia prodotta da una singola azienda anche per soddisfare i consumi di altre imprese agricole che non hanno la possibilità di produrre energia rinnovabile". (Rin)