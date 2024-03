Ucraina: ex premier Tymoshenko mette in guardia Zelensky da “abolizione” democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex prima ministra dell'Ucraina Yulia Tymoshenko, a capo del partito di opposizione Patria, mette in guardia il presidente del Paese, Volodymyr Zelensky, dalla “abolizione” della democrazia. Intervistata dall'emittente televisiva “Zdf”, l'ex capo del governo di Kiev ha affermato che la guerra contro la Russia “sta certamente costringendo Zelensky a consolidare il potere”. Tuttavia, il presidente ucraino non dovrebbe “abolire la democrazia”, sfruttando “più del necessario” il consolidamento del potere dovuto “in parte” al conflitto provocato dalla Russia. Il pluralismo deve, infatti, restare. Al riguardo, Tymoshenko ha evidenziato: “La democrazia, la libertà di stampa, tutto ciò che per noi è stato prezioso, che ci ha differenziato dalla Russia, tutto questo deve essere conservato e accresciuto”. (Geb)