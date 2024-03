Cina: attività manifatturiera si è contratta per il quinto mese consecutivo a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività manifatturiera della Cina si è contratta per il quinto mese consecutivo a febbraio, aumentando le pressioni sul governo affinché raddoppi le misure di stimolo per rilanciare l’economia. L’Indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) del settore aggiornato dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs) è sceso a 49,1 punti a febbraio, contro i 49,2 punti di gennaio. Il dato è inferiore alla soglia dei 50 punti che separa la contrazione dalla crescita. In controtendenza l’Indice dei responsabili degli acquisti nel comparto non manifatturiero, che monitora l’andamento dei servizi e delle costruzioni, passato dai 50,7 punti di gennaio a 51,4 a febbraio, toccando i massimi dallo scorso settembre. (segue) (Cip)