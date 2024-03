Cina: attività manifatturiera si è contratta per il quinto mese consecutivo a febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deludente ripresa post-pandemica della Cina ha messo in dubbio le basi del suo modello economico, aumentando la posta in gioco per il governo durante le riunioni dell’Assemblea nazionale del popolo e della Conferenza consultiva politica del popolo cinese che si apriranno la settimana prossima. Nell’ultimo anno, la seconda economia mondiale è stata alle prese con una crescita inferiore alla media, nel quadro della crisi immobiliare, della contrazione dei consumi, della sfiducia degli investitori e dei debiti accumulati dalle amministrazioni locali. A gravare sull’economia cinese è anche il rallentamento della crescita globale causato dalle guerre in Medio Oriente e in Ucraina, oltre che dalla recessione del Giappone alla fine dello scorso anno. (Cip)