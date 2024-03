Hong Kong: Evergrande, messa in vendita villa del presidente Hui Ka Yan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una seconda villa a Hong Kong appartenente al presidente del colosso immobiliare cinese Evergrande, Hui Ka Yan, è stata messa in vendita dai curatori fallimentari. Lo annuncia l’agenzia immobiliare Savills, con sede nel Regno Unito. Evergrande è stata dichiarata in default sul debito offshore a dicembre 2021 ed è stata liquidata da un tribunale di Hong Kong a gennaio. Hui possedeva tre ville in un complesso residenziale situato sul Victoria Peak, la principale attrazione turistica di Hong Kong. Una è stata messa sul mercato dai curatori fallimentari un anno fa, mentre un’altra è stata sequestrata dai creditori alla fine del 2023. La gara per aggiudicarsi l’ultima villa, dal valore di 63,9 milioni di dollari, si chiuderà il 22 aprile. La residenza, con vista sui grattacieli della città, è una casa unifamiliare di tre piani dotata di giardino privato e ascensore interno, con 4.903 metri quadrati di superficie vendibile. (Cip)