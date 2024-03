Iran: oggi le elezioni del parlamento, atteso astensionismo record (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati relativi alle precedenti elezioni parlamentari, tenutesi nel 2020, avevano già indicato un calo di affluenza e interesse dei cittadini nella vita politica del Paese. Nella scorsa tornata elettorale circa il 40 per cento degli aventi diritto al voto si erano recati alle urne, facendo registrare il record per l'affluenza minima nella storia dell'Iran. Si tratta, comunque, di un dato superiore a quello che alcuni sondaggi indicano come l'affluenza per le elezioni di domani. Come riporta il sito "Iran International", l'ex parlamentare riformista Mahmoud Sadeghi suggerisce che a livello nazionale le percentuali oscilleranno intorno al 20 per cento, con picchi tra il 24 e il 27 per cento nei grandi centri urbani (esclusa Teheran con previsioni tra il 6 e il 9 per cento). Altre previsioni citate da "Iran International" sono più negative: si parla di un'affluenza generale pari al 15 per cento contro il 30 per cento preventivato dai più ottimisti. Quasi a confermare tale ipotesi, si segnala la decisione del governo nell'ottobre 2023 di vietare la diffusione di qualsiasi previsione sulle elezioni di domani. Al contrario, l'agenzia di informazione "Fars" – vicina al Corpo delle guardie della rivoluzione iraniana – afferma che il 71 per cento degli aventi diritto si recherà alle urne. Di questa percentuale, secondo "Fars" il 41,5 per cento dichiara che andrà a votare sicuramente, il 29,5 per cento che sarà indeciso e che il 29 per cento rimanente non voterà. (Irt)