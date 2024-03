Taiwan: produzione industriale ha invertito 19 mesi di calo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale a Taiwan ha interrotto 19 mesi di calo a gennaio, complice la domanda di tecnologie emergenti e la ricostituzione delle scorte intrapresa dalle aziende prima delle vacanze del Capodanno lunare. Come indicato dal ministero dell’Economia, il mese scorso l’Indice della produzione industriale è aumentato del 15,9 per cento su anno, attestandosi a 91,8 punti. Il sottoindice del comparto manifatturiero, che rappresenta oltre il 90 per cento della produzione industriale, è aumentato del 16,6 per cento su anno, arrivando a 91,6 punti e invertendo 19 mesi consecutivi di calo. Su base mensile, l'indice della produzione industriale di Taiwan è aumentato dell'1,49 per cento, mentre il sottoindice del settore manifatturiero è aumentato dell'1,58 per cento su anno. A gennaio, la produzione di componenti elettroniche è aumentata del 10,73 per cento su anno, invertendo 16 mesi di calo. Alla performance ha contribuito in particolare la forte domanda di wafer da 12 pollici, di applicazioni di intelligenza artificiale e dispositivi di calcolo ad alte prestazioni. Nello stesso periodo, l’industria dei computer e dell'optoelettronica ha registrato un aumento della produzione del 35,30 per cento su anno, complici la domanda di applicazioni d’intelligenza artificiale e servizi cloud. (Res)