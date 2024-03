Auto: Tesla intensifica guerra dei prezzi in Cina varando nuovi incentivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incentivi comprendono anche uno sconto di 1.111 dollari sui prodotti assicurativi e sconti pari a 1.389 dollari per modifiche alla colorazione dell'auto. A fronte del rallentamento della domanda e alla crescente concorrenza in Cina, Tesla ha tagliato i prezzi su alcune tipologie di Model 3 e Y a gennaio, offrendo sconti in contanti per alcune Model Y dal primo febbraio. Il suo più grande rivale locale, Byd, ha abbassato oggi il prezzo di lancio di una nuova versione del suo Suv ibrido Song Pro del 15,4 per cento. Byd ha detronizzato Tesla come principale produttore di veicoli elettrici nel quarto trimestre. (Cip)