Gaza: delegato Cina all’Onu, Israele garantisca accesso a organizzazioni umanitarie

- La Cina chiede a Israele di mettere le organizzazioni umanitarie in condizioni di condurre operazioni di salvataggio nella Striscia di Gaza, che sta affrontando “una crisi umanitaria senza precedenti” e che necessità di un cessate il fuoco immediato. Lo ha detto il rappresentante permanente di Pechino presso l’ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, Chen Xu, durante la 55ma riunione del Consiglio per i diritti umani. La Cina “ha sempre sostenuto con fermezza la giusta causa del popolo palestinese finalizzata al ripristino dei suoi legittimi diritti nazionali, e si è sempre opposta con vigore al trasferimento forzato dei palestinesi e all’occupazione dei loro territori”, ha aggiunto. La Soluzione dei due Stati, ha concluso, rappresenta “il consenso generale della comunità internazionale e un modo realistico per raggiungere definitivamente la coesistenza pacifica”. (Cip)