Pisa: Schlein, la democrazia si misura dal controllo della forza (2)

- La premier Meloni sostiene che togliere il sostegno delle istituzioni alle forze dell'ordine è pericoloso. E una nota di Fratelli d'Italia ha accusato la sinistra di fomentare i violenti: "Trovo profondamente irresponsabile strumentalizzare quel che è accaduto contro di noi. E' un metodo che segna una totale assenza di senso delle istituzioni. Meloni non ha capito il sentimento del Paese davanti a quelle immagini e il suo partito ha fatto dichiarazioni gravemente diffamatorie che mirano a far salire la tensione. Noi siamo stati i primi a dare solidarietà agli agenti colpiti a Torino, ma quel che è accaduto a Pisa non corrisponde alla narrazione falsata da questa destra". La Schlein osserva: "Secondo quanto è venuto a dirci Piantedosi, non c'erano ragazzi minori stretti in un vicolo da due cordoni di polizia, ma pericolosi antagonisti maggiorenni. Nei video però abbiamo visto altro". (segue) (Rin)