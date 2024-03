Pisa: Schlein, la democrazia si misura dal controllo della forza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Tajani ha rispolverato Pasolini e i suoi poliziotti figli del popolo contro i manifestanti che sarebbero figli di papà: "È ridicolo sentirlo scimmiottare Pasolini quando hanno lasciato per 800 giorni le forze dell'ordine in attesa del rinnovo del contratto. Al di là della demagogia, il punto è il controllo dell'uso della forza da parte dello Stato, che è una prerogativa della democrazia. Se non lo esercitassimo, mancheremmo al nostro dovere. Capisco che guardino ai modelli di democrazia illiberale dei loro alleati, ma poter verificare come lo Stato esercita l'ordine pubblico è il sale della democrazia". La segretaria si sofferma infine sulla vittoria di Todde in Sardegna: "Era la candidata giusta, con una coalizione compatta. Ha pagato la nostra testardaggine unitaria. Le persone hanno bisogno di vedere un'alternativa concreta. Quando succede si mobilitano, votano, ci credono". (Rin)