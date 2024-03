Cina: responsabile degli affari di Taiwan riceve vicepresidente Kuomintang Andrew Hsia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrew Hsia, vicepresidente del partito Kuomintang (Kmt) all’opposizione a Taiwan, ha incontrato il direttore dell’ufficio cinese delegato agli affari dell’isola, Song Tao, ieri a Shanghai. Nel corso dell’incontro, Song ha ribadito che la Cina è pronta a lavorare con il Kuomintang per promuovere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto, teatro di un incidente mortale che il 14 febbraio ha coinvolto due pescatori cinesi al largo delle Isole Kinmen, amministrate da Taiwan. Il rappresentante cinese ha contestato la gestione dell’incidente da parte del Partito progressista democratico (Dpp), al governo a Taipei, accusandolo di “avere agito con totale disprezzo per la vita dei pescatori cinesi”. A tal proposito, Hsia ha detto che il Kuomintang “monitorerà e solleciterà il governo del Dpp a gestire adeguatamente la questione e a scoprire la verità il prima possibile”. Il vicepresidente del Kmt ha inoltre ribadito la sua “opposizione all’indipendenza di Taiwan” e ha auspicato di influenzare positivamente le relazioni tra le due sponde dello Stretto. Hsia è partito il 26 gennaio alla volta della Cina per una visita di sette giorni. (Cip)