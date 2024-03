Usa: Trump su governatore Texas Abbott, potrei sceglierlo come vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott figura "assolutamente" nella sua lista ristretta dei nomi per la carica di vicepresidente, nel caso di una sua rielezione alla Casa Bianca il prossimo novembre. Trump lo ha dichiarato durante una intervista all'emittente televisiva "Fox News", in occasione della sua visita di ieri a Eagle Pass, al confine tra Stati Uniti e Messico. Trump è stato accompagnato nel corso della visita proprio dal governatore Abbott, che ha invece ignorato il presidente Joe Biden, a sua volta in visita al confine texano con il Messico. (segue) (Was)