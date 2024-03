Turchia-Russia: Lavrov ad Antalya, previsto incontro con omologo turco Fidan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov è giunto ad Antalya, in Turchia, per partecipare al Diplomacy Forum. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Tass". In precedenza, la portavoce del dicastero russo Maria Zakharova aveva informato che a margine dell'evento Lavrov incontrerà il suo omologo Fidan. Nell'agenda dei colloqui sono la cooperazione bilaterale in diversi settori, inclusi commercio, energia, turismo, sicurezza e banche. Inoltre, i ministri discuteranno il programma di prossimi incontri. In Turchia Lavrov incontrerà anche il ministro degli Esteri dell'Azerbaigian, Jeyhun Bayramov, il ministro degli Esteri dell'Uzbekistan, Bakhtier Saidov, il ministro degli Esteri del Kirghizistan, Zheenbek Kulubayev, nonché il re di Eswatini, Mswati III. (segue) (Rum)