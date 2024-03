Turchia-Russia: Lavrov ad Antalya, previsto incontro con omologo turco Fidan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi la terza edizione dell'Antalya Diplomacy Forum, dedicata quest’anno al tema “Far avanzare la diplomazia in un periodo di tumulti”, che si concluderà domenica 3 marzo. La cerimonia di apertura del Forum si terrà domani sotto gli auspici e alla presenza del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Alle diverse sessioni parteciperanno capi di Stato e di governo, tra cui il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orban, e il presidente della Repubblica di Cipro del nord, Ersin Tatar. Nella tre giorni di eventi è prevista anche una sessione di alto livello dedicata al tema “Donne, pace e sicurezza", alla presenza della first lady turca Emine Erdogan. Il Forum ospiterà un totale di 38 panel, tra cui "Il gruppo di contatto di Gaza", "La capacità dell'Ue di modellare le transizioni globali", "L'aumento del razzismo, della xenofobia e dell'islamofobia", "Gli elementi costitutivi di una pace permanente in Medio Oriente", "Nuove sfide nella lotta al terrorismo" e "Intelligenza artificiale e diplomazia: gestione delle nuove frontiere", oltre ad altre sessioni su una varietà di argomenti come la sicurezza energetica, la migrazione, il cambiamento climatico, la diplomazia spaziale e la mediazione in tempi turbolenti. (segue) (Rum)