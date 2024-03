Crimea: arrestate due persone, pianificavano attacchi terroristici a Sebastopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe hanno arrestato un uomo e una donna reclutati dai servizi segreti ucraini che stavano preparando attacchi terroristici in Crimea. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Servizio federale per la sicurezza (Fsb). Si tratta di un cittadino russo che intendeva effettuare un sabotaggio in un'infrastruttura di trasporti della Crimea. All'uomo sono stati sequestrati un ordigno esplosivo improvvisato e dispositivi con la corrispondenza che conferma i piani sul crimine. L'Fsb ha anche arrestato una donna con doppia cittadinanza russa e ucraina, reclutata dai servizi segreti ucraini per preparare a Sebastopoli un atto terroristico contro un militare della Flotta del Mar Nero della marina russa. "Gli imputati collaborano con le autorità e confessano il loro coinvolgimento nella preparazione di atti terroristici su incarico dei servizi speciali dell'Ucraina", ha sottolineato l'Fsb. (Rum)