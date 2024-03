India-Italia: Nuova Delhi ha ospitato secondo dialogo consolare, tra i temi visti e migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri a Nuova Delhi il secondo dialogo consolare tra l’India e l’Italia. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. La delegazione indiana è stata guidata da Muktesh Kumar Pardeshi, segretario per gli Affari consolari, i passaporti, i visti e gli indiani all’estero, affiancato da altri funzionari del dicastero e di altre agenzie governative. La delegazione italiana è stata guidata da Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli Italiani all’estero e le politiche migratorie della Farnesina, accompagnato dall’ambasciatore Vincenzo de Luca. Le parti hanno discusso di come rafforzare la cooperazione su un’ampia gamma di questioni tra cui la gestione più rapida dei visti, la mobilità studentesca e professionale, la migrazione legale e sicura, l’Accordo di partnership per la migrazione e la mobilità (Mmpa), la protezione delle donne e dei bambini vulnerabili. Il dialogo tra i due partner strategici, si legge nella nota, ha rafforzato i forti legami interpersonali e la cooperazione sulle questioni consolari di comune interesse. La prossima edizione si terrà a Roma in data da stabilire.(Inn)