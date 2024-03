Serbia: riaperto al traffico l'aeroporto di Belgrado Nikola Tesla dopo gli allarmi bomba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha riaperto al traffico l'aeroporto Nikola Tesla della capitale serba Belgrado, dopo che ieri sera era stato temporaneamente chiuso a causa di segnalazioni sulla presenza di bombe. Il ministero dell'Interno serbo ha informato che in seguito ai controlli e alle attività di verifica sul posto da parte delle squadre preposte le minacce si sono rivelate false. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts", secondo cui diversi voli, che al momento delle segnalazioni avrebbero dovuto atterrare nella capitale serba, sono stati dirottati verso gli aeroporti più vicini della regione. Secondo quanto confermato dalla stessa azienda, la minaccia era arrivata alla compagnia aerea Wizz Air sul volo Belgrado-Barcellona mentre il velivolo si preparava al decollo. "L'aereo è stato fermato e tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio sono stati evacuati in sicurezza", aveva riferito la compagnia in un comunicato. In precedenza anche la compagnia montenegrina Air Montenegro aveva annunciato che il pilota del suo aereo aveva ricevuto una notizia di bomba all'aeroporto di Belgrado. (Seb)