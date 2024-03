Germania: oggi il picco dello sciopero del trasporto pubblico locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero del trasporto pubblico locale in corso in Germania, tranne in Baviera e Saarland, raggiunge oggi il picco e si salda con la protesta del movimento di attivisti per il clima Fridays for future (Fff). È quanto riferisce il quotidiano "Frankfurter Alltgemeine Zeitung" ricordando che l'astensione dal lavoro, indetta dall'Unione dei sindacati del settore dei servizi (Ver.di), è in corso dal 26 febbraio e si concluderà nella giornata odierna. Con la mobilitazione, la Ver.di intende esercitare pressione nelle trattative per il rinnovo del contratto collettivo, in cui chiede miglioramenti delle condizioni di lavoro. In tale obiettivo, il sindacato ha l'appoggio di Fff, che oggi terrà uno "sciopero per il clima" in tutta la Germania. A capo del movimento, Lisa Neubauer ha dichiarato: "Fridays for future e Ver.di sono uniti e lottano insieme per la protezione del clima, buoni posti di lavoro e investimenti attesi da tempo nei trasporti pubblici". (Geb)