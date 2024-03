Centrodestra: Fedriga, spirito di unità è fondamentale, Lega non è più partito del 34 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo spirito di unità è fondamentale. E' giusto fare tutte le riflessioni del caso, ma poi bisogna andare avanti con compattezza". Lo ha detto al "Corriere della Sera" Massimiliano Fedriga, presidente leghista del Friuli-Venezia Giulia, alla domanda sui leghisti veneti molto critici con Matteo Salvini. "E' chiaro che non è più il partito che prendeva il 34 per cento. Ma dobbiamo continuare a costruire con lo spirito che dicevo prima", ha aggiunto. Quanto allo stato di salute del centrodestra nazionale: "Ad oggi il governo mi pare stia dimostrando grande compattezza su tutte le scelte strategiche. Non vedo le tensioni che vengono descritte. Penso che debba continuare il lavoro guardando non a cosa succede domani ma nei prossimi anni. Serve una politica di prospettiva". "Noi italiani - ha spiegato - siamo bravissimi nell'emergenza ma continuiamo ad avere problemi nella programmazione strategica. Abbiamo sempre l'occhio puntato sulla prossima elezione e questo ci rende deboli nella competizione internazionale". Serve uno sguardo lungo: "Non solo. Bisogna anche avere il coraggio di spiegare ai cittadini le scelte difficili che vanno fatte in un'ottica di lealtà. Se invece ci si lancia in promesse (dal reddito di cittadinanza alle pensioni) per conquistare gli elettori non si va molto lontano". Lo dice anche al suo schieramento, ovviamente: "Certo, tutti devono cambiare logica. Abbandonare le personalizzazioni e pensare al bene del Paese in una visione di lungo termine", ha concluso.(Rin)