Regno Unito: rapporto indipendente, controlli alle frontiere non sono efficaci

- La protezione dei confini del Regno Unito non è né "efficace né efficiente": diversi luoghi sensibili non sono presidiati e il personale opera in modo "distratto". È quanto emerge da alcuni rapporti condotti da David Neal, l'ispettore capo indipendente delle frontiere e dell'immigrazione, che dipingono un quadro impietoso delle inefficienze del dipartimento stesso e della Border Force, cioè l'agenzia governativa responsabile delle operazioni di controllo frontaliero in porti, aeroporti e ferrovie del Regno Unito. Neal è stato rimosso dall'incarico lo scorso 21 febbraio, dopo una controversia con il ministero dell'Interno riguardo alle sue preoccupazioni sui controlli di sicurezza negli aeroporti britannici. (Rel)