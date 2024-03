© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo israeliano di deve fermare, ora. Serve un cessate il fuoco immediato. Per negoziare la liberazione degli ostaggi come chiedono le famiglie... E chiedono le dimissioni di Netanyahu. E ci vuole coraggio anche in Italia a dire che lui è il principale ostacolo alla pace in questo momento". Queste le parole del deputato del Pd Giuseppe Provenzano ad "Agorà" su Rai3. (Rin)