Usa: ex ambasciatore in Giappone Hagerty, Trump non è un isolazionista (5)

- Nel corso dell'intervista, Hagerty ha definito il Giappone "certamente il nostro più forte alleato a livello regionale, ma anche nel mondo", e ha detto di condividere la decisione del presidente Joe Biden di invitare il premier Fumio Kishida come ospite di Stato a Washington il prossimo aprile. Quanto al primo ministro giapponese, il senatore lo ha elogiato per aver "colto la finestra di opportunità e tentato di negoziare" con la Corea del Nord una soluzione al contenzioso dei rapimenti di Stato nordcoreani dei cittadini giapponesi. (Was)