India: Pil in crescita dell'8,4 per cento tra ottobre e dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) dell'India è cresciuto dell'8,4 per cento nel terzo trimestre dell'anno fiscale indiano, tra ottobre e dicembre scorso, superando di molto le previsioni degli economisti grazie soprattutto all'apporto della manifattura e delle costruzioni. Lo certificano i dati ufficiali pubblicati dal governo indiano, che ha rivisto al rialzo al 7,6 per cento la previsione di crescita economica per l'anno fiscale che si concluderà questo mese: tre decimi di punto in più rispetto alla previsione formulata in precedenza. La crescita economica conseguita tra ottobre e dicembre è stata la più alta registrata in India da sei trimestri a questa parte, e riflette una crescita dell'11,6 per cento dell'attività manifatturiera e un'espansione del 9,5 per cento del settore delle costruzioni. (segue) (Inn)