India: Pil in crescita dell'8,4 per cento tra ottobre e dicembre (2)

- Gli otto settori “core” dell’industria indiana – carbone, petrolio greggio, gas naturale, prodotti petroliferi raffinati, fertilizzanti, acciaio, cemento, elettricità – hanno registrato complessivamente una crescita della produzione del 3,6 per cento su base annua a gennaio. Questo il dato preliminare reso noto dal ministero del Commercio e dell’industria dell’India. La crescita era stata del 9,7 per cento nello stesso mese dell’anno precedente e del 4,9 per cento a dicembre. I fertilizzanti e i prodotti petroliferi raffinati hanno registrato segni negativi (-0,6 e -4,3 per cento rispettivamente). Hanno chiuso, invece, con segni positivi carbone (10,2 per cento), gas naturale (5,5 per cento), acciaio (7), cemento (5,6), elettricità (5,2) e greggio (0,7). Gli otto settori costituiscono il 40,27 per cento dell’Indice della produzione industriale. Tra gli otto settori in termini percentuali il carbone incide per il 10,33 per cento, il greggio per l’8,98, il gas naturale per il 6,88, i prodotti petroliferi raffinati per il 28,04, i fertilizzanti per il 2,63, l’acciaio per il 17,92, il cemento per il 5,37 e l’elettricità per il 19,85. (Inn)