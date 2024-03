Bangladesh: incendio in un centro commerciale a Dacca causa 44 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 44 persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ferite a seguito di un incendio divampato in un centro commerciale a Dacca, capitale del Bangladesh. Lo ha reso noto stamattina il ministero della Salute del Paese. L'incendio è scoppiato ieri sera in un edificio commerciale di sei piani nel centro della città. Almeno 33 persone hanno perso la vita nel centro commerciale, e una decina in ospedale a causa delle ustioni. Stando ai primi resoconti della stampa locale, l'edificio era privo di adeguate misure di sicurezza, e nella scala principale erano state abbandonate bombole di gas. Diversi tra i feriti hanno riportato traumi e fratture saltando dai piani superiori dell'edificio per mettersi in salvo. Il governo ha annunciato la nomina di una commissione d'indagine di cinque membri per chiarire le dinamiche dell'incidente. (Inn)