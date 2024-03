Ucraina: "Wsj", bozza del 2022 rivela "condizioni punitive" poste dalla Russia per la pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trattato proposto dalla Russia - concede il "Wall Street Journal" - non avrebbe proibito all'Ucraina di aderire all'Unione europea, ma le avrebbe negato l'accesso alla Nato, e avrebbe bandito dal territorio del Paese ogni armamento di produzione occidentale. Stando al documento, la Russia intendeva porre vincoli stringenti alle forze armate ucraine, fissando limiti al numero massimo di militari, di carri armati e alla gittata massima dei missili in dotazione alle forze di Kiev. Il documento proposto dalla Russia citava come garanti del rispetto del trattato Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Francia e Russia. Le condizioni sarebbero le medesime che secondo il presidente Putin Kiev era sul punto di accettare, ma che l'Ucraina avrebbe respinto a seguito di sollecitazioni da parte dell'ex premier britannico Boris Johnson. L'Ucraina, invece, afferma di aver infine respinto le condizioni della Russia dopo essere venuta a conoscenza dei crimini di guerra commessi dalle forze di Mosca sul territorio ucraino. (segue) (Was)