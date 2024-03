Russia: Giappone annuncia nuovo pacchetto di sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha introdotto un nuovo pacchetto di sanzioni a carico della Federazione Russa in risposta all'invasione dell'Ucraina. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri giapponese. Nell'elenco figurano 12 individui, incluso il dirigente di un'azienda produttrice di armamenti, e 36 organizzazioni russe e associate alla Russia. "Abbiamo stabilito le nuove sanzioni in collaborazione con il G7, valutando l'efficacia nel conseguire una pace giusta e durevole in Ucraina", ha dichiarato il portavoce del governo giapponese, Yoshimasa Hayashi, nel corso di una conferenza stampa. (Git)