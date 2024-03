Ucraina: Finlandia, Kiev può utilizzare nostre armi per colpire obiettivi nel territorio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina può utilizzare le armi fornite dalla Finlandia per colpire obiettivi sul suolo russo. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa finlandese, Antti Hakkanen, specificando che il Paese scandinavo non ha imposto alcuna restrizione sulle armi fornite all'Ucraina. Hakkanen ha aggiunto che i blocchi sono stati imposti principalmente da Paesi che hanno fornito all'Ucraina sistemi di armamento a lungo raggio. "Se necessario, l'Ucraina dovrebbe colpire anche obiettivi militari situati nel territorio russo. Si tratta di una legittima azione difensiva che l'Ucraina sta conducendo. La Carta delle Nazioni Unite consente di attaccare obiettivi militari attraverso i confini terrestri", ha dichiarato Jukka Kopra, presidente della commissione parlamentare finlandese per la difesa, le cui parole hanno fatto eco a quelle del ministro. (Sts)