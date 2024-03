Ucraina: "Bloomberg", Biden punta ad accordo su utilizzo fondi russi entro il vertice del G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden punta a raggiungere un'intesa coi principali Paesi alleati degli Stati Uniti in merito all'utilizzo dei fondi sovrani russi congelati a seguito dell'invasione dell'Ucraina entro il prossimo vertice del G7, in programma in Italia nel mese di giugno. Lo riferiscono fonti citate dall'agenzia economica "Bloomberg". Da mesi i Paesi occidentali discutono la possibilità di attingere ai 280 miliardi di dollari di fondi detenuti dalla banca centrale russa all'estero, e congelati a seguito del conflitto in Ucraina, per finanziare la ricostruzione del Paese aggredito dalla Russia. Iniziative in tal senso costituirebbero un precedente sinora inedito e per certi versi rischioso, e il sequestro dei fondi presenta dubbi profili di legalità. Secondo "Bloomberg", i Paesi del G7 hanno discusso tra le varie opzioni la possibilità di utilizzare i fondi della banca centrale russa come collaterale per l'emissione di nuovo debito. Il dibattito sull'utilizzo degli asset congelati della Russia ha subito un'accelerazione a seguito degli sviluppi del conflitto in Ucraina, con le forze di Kiev in difficoltà a causa della carenza di proiettili d'artiglieria e altre forniture militari. Secondo "Bloomberg", Biden avrebbe ammonito privatamente gli alleati degli Stati Uniti che una vittoria della Russia in Ucraina minerebbe l'ordine internazionale per i prossimi cinquant'anni. (Was)